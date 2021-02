Nejvyšší soud USA otevřel prokuratuře cestu k Trumpovým daňovým přiznáním

Věc znovu dospěla k nejvyššímu soudu poté, co se okresní i odvolací soud postavily na stranu prokuratury. Totéž nyní učinil i nejvyšší soud, který bez podrobnějšího vysvětlení odmítl žádost o pozastavení platnosti verdiktu odvolacího soudu. Ten firmě Mazars uložil uposlechnout obsílky a předložit požadované dokumenty velké porotě ustavené prokurátorem Vancem.

Vance a jeho tým finance 45. prezidenta Spojených států vyšetřují už déle než rok kvůli podezření z dlouhodobého kriminálního jednání ve společnosti The Trump Organization. Prokuratura mimo jiné požaduje od účetnické firmy Mazars vydání finančních záznamů Trumpa i jeho firmy pokrývajících osmiletý úsek. Právníci bývalé hlavy státu se snažili vymáhání dané obsílky co nejvíce zdržet.

Podle televize MSNBC se vyšetřovatelé k Trumpovým daňovým přiznáním a k dalším finančním záznamům dostanou „téměř okamžitě“. „Prezidentovi právníci už se nemají kam odvolat,“ uvedl reportér Pete Williams.

To ovšem automaticky neznamená, že by se obsah dokumentů měl brzy dostat na veřejnost. K tomu by mohlo dojít až v rámci případného soudního procesu s Trumpem a jeho společností. Prokurátor Vance své plány v tomto směru nijak nenastínil a po rozhodnutí nejvyššího soudu vydal prohlášení o jediné větě: „Práce pokračuje.“

Zástupci bývalého amerického prezidenta se k věci nevyjádřili.