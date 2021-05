Kvůli covidu Turecko zakázalo prodej alkoholu. Erdogan chystá zpřísnění i po pandemii

Turecká vláda chystá zpřísnění podmínek prodeje alkoholu. Guvernéři a policie by nově měli mít pravomoc udělovat a odebírat licence na jeho prodej. Podle opozičního zpravodajského serveru Ahval to vyplývá z vládního návrhu zákona. Prodej alkoholu je od dubna v Turecku dočasně zakázán v souvislosti s přísnými koronavirovými opatřeními, zatím omezení platí do 17. května.