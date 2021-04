USA zvažují bojkot olympiády v Pekingu kvůli porušování lidských práv v Číně

Země debatují o postupu vůči Číně v souvislosti se zimním sportovním svátkem včetně účasti na olympiádě. K bojkotu zimních olympijských her, které se uskuteční za deset měsíců, začátkem února vyzvala skupina 180 lidskoprávních organizací. Národním vládám zaslala otevřený dopis, v němž upozorňuje na zacházení s příslušníky národnostních menšin, jako jsou Tibeťané, Ujgurové, etničtí Mongolové žijící v Číně nebo obyvatelé Hongkongu.

Skupina tak učinila poté, co u Mezinárodního olympijského výboru (MOV) neuspěla s apelem na odebrání pořadatelství Her Číně. Výbor argumentoval, že je sportovní organizací, která se nechce zaplétat do politiky. Stejný postoj tehdy vyjádřil i sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Martin Doktor.

Administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena se ale tématem zabývá. Na definitivní rozhodnutí je ještě dost času. „Ještě nějaká doba do těchto Her zbývá. Nechci říkat žádný termín, ale takové diskuse probíhají. Je to něco, o čem určitě chceme diskutovat. Společný postup bude nejen v našem zájmu, ale také v zájmu našich spojenců a partnerů. Takže toto je jedno z témat, které je na stole,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.

Čína jakákoliv nařčení z porušování lidských práv odmítá. Tvrdí, že výzvy k bojkotu zimních olympijských her mají čistě politické motivy.