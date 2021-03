Likud prověřuje hlasy odevzdané arabské straně, případná neplatnost by mu pomohla sestavit koalici

Server The Times of Israel tvrdí, že Netanjahu sestavil skupinu a pověřil ji pátrat po případných nesrovnalostech nebo problémech s hlasy. Sjednocená kandidátka skončila se šesti ze 120 mandátů, ale mezi pátým a šestým je rozdíl zisku pouhých 2521 hlasů. Bez nich by Sjednocená kandidátka o jedno křeslo v parlamentu přišla.

Likud v rámci povolebních počtů podle odevzdaných hlasů dělí od dalšího mandátu minimum hlasů, zatím jich má třicet. Blok potenciálních Netanjahuových spojenců by se ztrátou mandátu Sjednocené kandidátky rozšířil ze současných 59 na šedesát mandátů.

Vyšetřovací skupina se podle izraelských médií zaměří na volební okrsky s vysokou volební účastí, v nichž lidé volili Sjednocenou kandidátku. V uskupení jsou právníci i zvolený poslanec za ultranacionalistickou Náboženskou sionistickou stranu Simcha Rothman. Ten už potvrdil, že skupina bude pátrat po „chybách a podvodech“.

Prezident od příští středy začne vybírat nového premiéra

Likud i v minulosti poukazoval na údajné volební podvody v komunitě izraelských Arabů, ale nepodařilo se je prokázat. Netanjahu před těmito volbami nepřátelskou rétoriku nechal stranou a snažil se oslovit i arabskou komunitu.

Oficiální volební výsledky mají být ve středu předány prezidentovi Reuvenu Rivlinovi, který pak zahájí konzultace o možném příštím premiérovi. Vybraný politik pak bude sestavovat koalici.

Strany, které se vymezují proti Netanjahuovi, nyní dají dohromady 57 křesel. Oběma táborům by mohla k většině dopomoci Sjednocená arabská kandidátka, jež se odtrhla od Sjednocené kandidátky a získala čtyři mandáty. Nacionalisté, kteří jsou ochotní připojit se k Netanjahuovi, ale spolupráci s ní vylučují.