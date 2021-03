Ukrajinské město se chce přejmenovat na New York. Je to jeho původní název

Na mapě východní Ukrajiny se možná brzy objeví New York. Radnice tamního města Novhorodske ho chce právě tak přejmenovat. Znamenalo by to návrat k původnímu názvu, o který přišlo v době, kdy Ukrajina patřila ke Svazu sovětských socialistických republik. Jako slavná americká metropole získalo město název díky přistěhovalcům už v 19. století.