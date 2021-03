Američanům postiženým krizí situaci ulehčuje darované jídlo

Například malá dobročinná organizace z Washingtonu DC Food Project začala téměř před rokem shánět potraviny pro sto padesát rodin. „Nemají práci. A když nemají práci, nemají peníze. Bez peněz nemají na jídlo. Často slyšíme od našich spolupracovníků, že rodiny jsou okamžitě poté, co dospělí ztratí zaměstnání, ohroženy hladem,“ říká spoluzakladatelka Lucie Lebbloisová.

Od soukromých dárců i firem už dokázaly organizátorky sehnat suroviny na přibližně osm set tisíc porcí. Nejčastěji jde o rýži, fazole a další základní potraviny. Počet lidi závislých na darovaném jídle neustále narůstá. Dnes už jídlo do DC Food Projectu dostává přes sedm stovek domácností.

Nemají práci a někteří ani legální pobyt

„Máme zde mnoho rodin bez legalizovaného pobytu. Tyto lidi propustí z práce jako první. Následně je pro ně velmi těžké najít si nové zaměstnání,“ upozorňuje koordinátorka pomoci Mayra Figueroa-Clarková.

Jedním z nich je i tesař ze Salvadoru Ulises Rodriguez, který teď pomáhá s distribucí potravin. Pětičlenná domácnost byla zcela odkázaná na jeho příjem ze stavby. Bez práce je už měsíce. „Závisíme na této pomoci. Pokud by neexistovala, znamenalo by to pro nás obrovský problém,“ přiznává.

Do fronty u staré školy se každých čtrnáct dní postaví také Clarise. Nepatří mezi ilegální přistěhovalce, přesto je vinou pandemické situace nezaměstnaná. Loni v březnu kvůli úbytku hostů zavřel hotel, kde dvacet let pracovala. Od té doby je bez práce a psychicky na dně. „Jsem rozzlobená. Přitom to není ničí vina, koronavirus je od přírody. Můžu se jen modlit a doufat ve zlepšení,“ říká.

Hotové polévky pro lidi bez kuchyně

Od potravinové organizace dostává mléko, těstoviny, chléb či zeleninu. V zimních měsících přibyly jako pomoc i hotové polévky. Organizátorky totiž zjistily, že čím dál složitější je pro některé i příprava jídla. „Mnoho rodin teď nemá domov nebo žijí na ubytovnách, kde nemohou běžně vařit ze surovin, které jim poskytujeme,“ upřesňuje spoluzakladatelka Alysa MacClellanová.

Polévku z fazolí a sladkých brambor uvařila podle přání samotných klientů potravinářská firma, která s dobročinnou organizací spolupracuje.