Začaly volby do katalánského parlamentu, největší šanci mají separatistické strany

I přes mimořádné podmínky, které volbám přináší probíhající covidová epidemie, by měly být výsledky známé ještě během noci po uzavření volebních místností. Uvedla to katalánská vládní ministryně Meritxell Budó. „Nikdo se nemusí bát přijít k volbám kvůli tomu, že by to bylo nebezpečné,“ řekla.

Podle odhadů katalánského zdravotnického úřadu bude přes 70 tisíc lidí v regionu buďto nakažených covidem nebo v karanténě. Právě pro ty slouží speciální hodina těsně před uzavřením místností mezi sedmou a osmou večer, aby mohli odvolit. Volební komise na ně budou připraveny, oblečou se do ochranných pomůcek jako například zdravotnický personál na covidových odděleních.

První tři hodiny jsou naopak vyhrazeny pro starší občany z rizikové skupiny. Ostatním se tedy volební místnosti otevřou po poledni. Celkově jich bude 2769, problém měly ale úřady s naplněním komisí. Asi čtvrtinu lidí, kteří by normálně pomáhali, úředníci omluvili právě kvůli zdravotnímu riziku spojenému s epidemií.

Katalánská vláda původně volby kvůli nepříznivé situaci plánovala až na konec května. Rozhodnutí ale bylo napadeno u místního vrchního soudu a ten volby přeložil právě na neděli 14. února.

Podle průzkumu deníku The National má největší šance na výhru separatistická strana bývalého katalánského předsedy vlády Carlose Puigdemonta Společně pro Katalánsko, která mírně vede před Republikánskou levicí Katalánska, jež je rovněž stoupenkyní nezávislosti regionu. Třetí místo se pak prorokuje prošpanělské Socialistické straně Katalánska.

Zřejmě se tedy může opakovat scénář starý čtyři roky, kdy právě dvě strany pro nezávislost spojily svoje síly a socialisté společně se středopravou stranou Ciudadanos museli do opozice. Data The National vychází z telefonického průzkumu, kterého se účastnilo tisíc respondentů.

Nasvědčuje tomu i dohoda separatistických stran ze středy, kdy se písemně zavázaly, že po nedělních regionálních volbách neuzavřou dohodu o vládě se socialistickou stranou vedenou do voleb španělským exministrem zdravotnictví Salvadorem Illou.