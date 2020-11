Frankistické Španělsko po smrti „caudilla" obrátilo list. Diktátorův skon odstartoval přerod v konstituční monarchii

Španělskou metropolí Madridem prochází v roce 1975 pohřební průvod se zdobenou rakví, leží v ní zesnulý španělský diktátor Francisco Franco. Bylo mu 83 let. Zatímco jedna část Španělů lemuje cestu pohřebního průvodu, mává vlajkami a hlasitě skanduje „Franco“, ta druhá smrt caudilla –⁠ vůdce, jak si Franco nechával říkat, tiše slaví.

Zároveň se mu podařilo ve Španělsku po občanské válce znovu vybudovat zničenou ekonomiku. Úspěch tamního hospodářství vrcholil zejména v letech 1959 až 1973, kdy se Francova vláda zasloužila o něco, čemu se dodnes říká „španělský zázrak“. To mu přineslo velkou podporu veřejnosti. Nicméně někteří ekonomové připisují obnovu ekonomiky také dalším vlivům, jako byly příjmy z cestovního ruchu či příliv peněz rodinám emigrantů.

Rakev s diktátorovým tělem z Madridu následně zamířila do baziliky v Údolí padlých, monumentálním pomníku mrtvých vojáků španělské občanské války, který nechal před svou smrtí zbudovat sám Franco. Právě zde má jeho tělo spočinout naposledy. Nikdo tehdy však nevěděl, že někdejší diktátor bude za 44 let vykopán a po exhumaci přemístěn do rodinné hrobky na madridském předměstí El Pardo.

Obnova španělské monarchie

Franco ovšem nebyl diktátorem až do své smrti. Dva roky před ní jmenoval do čela země jednoho ze svých nejbližších přátel –⁠ Luise Carreru Blanca. Nový konzervativní premiér tehdy v roce 1973 neměl v úmyslu měnit zavedený chod země a hodlal pokračovat v dosavadním způsobu vlády.

Šest měsíců po jmenování se mu však stal osudným 20. prosinec, kdy se stal obětí pumového atentátu. Na politika nastražili bombu čtyři teroristé z baskické nacionalistické a separatistické organizace ETA, proti kterým často vystupoval. Trhavina explodovala v momentě, kdy se Blanco vracel autem ze mše.