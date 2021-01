Lidé se tady chtějí naočkovat bez přesvědčování, přibližuje zkušenosti z Izraele česká sestra

Nějakou dobu už sledujete v Izraeli „vakcinační zázrak“, jak se tomu říká. Co Izraelci umí lépe než my, jaké jsou hlavní ingredience jejich vakcinačního úspěchu?

My hlavně improvizujeme a máme vysokou technologii. A ta kombinace nám dala to, že jedeme.

Myslíte „my“ jako Izraelci? Považujete se částečně už za izraelského obyvatele nebo zkrátka jako ženu, která má zkušenost s očkováním, a proto říkáte „my“? Asi sledujete i strategii v Česku, tak možná můžete porovnávat.

Sleduji pochopitelně i situaci v Česku, protože mám dvojí občanství. Jsem Čech i Izraelec. A to, co se děje tady a tam, se nedá srovnat. Je to i o tom, jak se o očkování mluví. U nás se neřeší, jestli by se lidi chtěli očkovat, nebo nechtěli. Na očkování máme fronty, lidé se tam hrnou, chtějí naočkovat a nemusíme je k tomu přesvědčovat. A to je trošku jiné.

A čím to je? Řekla jste iDNESu, že život v Izraeli je něco posvátného, že lidé doslova pláčou štěstím, když se nechávají očkovat. U nás je situace odlišná, sama jste naznačila, tady se spousta lidí očkovat ani nechce nechat, i když to bude v jistém momentu možné. Čím to je, třeba vírou?

Myslím, že víra velkou roli nehraje, protože většina Izraelců není věřících. Ale život je opravdu něco posvátného. A to znamená, že když je možnost ho jakkoliv zachránit, prodloužit, tak uděláme všechno pro to, aby se to podařilo.

Když jsme začali očkovat, tak to bylo to první, co nám řekli – že každé babičce, kterou naočkujete, potenciálně zachráníme život. A to, když člověk slyší a potom očkuje, tak se snaží naočkovat co nejvíc babiček a dědečků a všech těch lidí tam, protože jestli to může udělat nějaký rozdíl, tak to je obrovská zodpovědnost a obrovská radost.

Měla jsem hodně babiček, které říkaly, že konečně mohou jít a vidět vnuky, jít ven bez toho, aniž by se musely tolik bát. V Izraeli je navíc také hodně mezinárodní populace, a to znamená, že rodiny jsou rozlezlé po celém světě. Jako třeba já. Já jsem dostala teď dvě vakcíny a mohla jsem vidět svoje rodiče a to je obrovská motivace.