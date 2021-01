Ve Venezuele zasedal nový parlament. Na dálku ale pokračoval i ten starý

Opozice na jednání starého zákonodárného sboru podle opozičního deníku El Nacional také potvrdila, že v jeho čele i nadále stojí Juan Guaidó.

Zasedání nového parlamentu, v němž usedla i Madurova manželka a jeho syn z prvního manželství Nicolás, se konalo v budově Národního shromáždění v Caracasu. Starý parlament, který si o Vánocích prodloužil funkční období o rok, jednal přes internet. Několik hodin předtím Guaidó na Twitteru zveřejnil fotky, na nichž u jeho domu hlídkují policisté.

„Toto jsou metody diktatury viněné ze zločinů proti lidskosti,“ napsal k fotkám z okolí svého domu Guaidó a připomněl tak několik stížností u Mezinárodního trestního soudu na Madura a jeho vládu. Guaidó též uvedl, že nedopustí, aby jeho země přišla o jediný legitimně zvolený ústavní orgán.

Volby byly široce odmítnuty

Legitimitu nového parlamentu odmítá řada států, které neuznaly prosincové volby. Těch se účastnilo podle vládních údajů asi třicet procent voličů (podle odhadu opozice méně) a jako nesvobodné je odmítla i EU či Organizace amerických států (OAS). Tento týden zopakoval například kanadský ministr zahraničí François-Philippe Champagne, že jeho země dál uznává za legitimně zvolený venezuelský parlament ten vzešlý z voleb v prosinci 2015. Totéž prohlásil i brazilský ministr zahraničí Ernesto Araújo.

Velká část opozice bojkotovala jako nesvobodné už prezidentské volby v roce 2018 a parlament pak v lednu 2019 odmítl nový Madurův prezidentský mandát a prezidentem uznal z pozice šéfa zákonodárného sboru Guaidóa. Za prozatímní hlavu Venezuely ho od té doby pokládá na šest desítek zemí.

„Jsme velmi vděční za to, co dělají mnohé země, ale nestačí to. Stále u nás umírají děti a nemocní kvůli nedostatku léků a emigrace dál poroste, pokud nevyřešíme tento politický problém,“ připomněl Guaidó i hlubokou ekonomickou krizi, v níž je Venezuela už několik let. Kvůli tomu a kvůli vládním represím uteklo do ciziny v posledních letech přes pět milionů Venezuelanů.