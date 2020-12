Na jihu Británie kvůli koronaviru zůstává pět tisíc kamionů

„Naším cílem je, aby se zahraniční řidiči kamionů dostali co nejdříve zpátky ke svým rodinám,“ prohlásil britský ministr dopravy Grant Shapps. „Vím, že je to pro ně těžké, když jsou v tomto ročním čase zavření v kabinách svých vozů. Ujišťuji ale, že děláme maximum pro to, abychom je dostali domů,“ dodal.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by nová mutace způsobovala vážnější průběh covidu-19. Americké farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna testují účinnost svých vakcín proti nové mutaci, věří ale, že očkování proti ní chránit bude.

Británie byla první zemí na světě, která vakcínu Pfizer/BioNTech začala podávat. „Podle údajů zveřejněných vládou dostalo mezi 8. a 20. prosincem vakcínu v Británii 616 933 lidí,“ popisuje v prohlášení ministerstvo zdravotnictví a sociální péče.

Od firem Pfizer a BioNTech si Británie objednala 40 milionů dávek. Ministr zdravotnictví Matt Hancock předpokládá, že do konce roku by mělo být do země dodáno několik milionů dávek. Jako první jsou očkováni klienti pečovatelských domů, lidé nad 80 let, zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. V zemi funguje více než pět stovek očkovacích míst.