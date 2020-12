Americkou baseballovou ligou cloumají výrazné změny. Kluby jsou pod tlakem měnit názvy

Ameriku zaměstnává nová vlna korektnosti. Pro nový trend se vžil pojem „kultura rušení“. Co nevyhovuje současným etickým standardům, se upravuje, mění nebo ruší. Aktuálně jde o žhavé téma také pro americkou baseballovou ligu. Řada týmů nese názvy odkazující na tradice původních národů. Spory o to, co je a není správné, pak odtud pronikají zpět do špičkové politiky i byznysu.