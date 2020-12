Nemají identitu, nemohou do školy. V iráckých uprchlických táborech vyrůstá ztracená generace dětí

Některé děti z iráckých táborů se narodily za nadvlády fanatiků z Islámského státu, jiné poznaly až uprchlické tábory. Spojuje je jedno – nemají identitu ani doklady země, ve které žijí. Rodiče se často vzali a zmizeli během vlády islamistů.

Je to i případ dívky Dimy. „Oddací listy za vlády ISIS vydávali jen mulláhové. Nefungovaly soudy ani úřady. A vláda takové dokumenty neuznává. Abychom dostali rodný list od vlády, potřebovali bychom peníze,“ přibližuje složitou situaci Dimina babička, uprchlice ze Saladdínu.

Počet takových dětí v uprchlických táborech úřady odhadují na 45 tisíc. Po opuštění táborů by přišly i o tu nejmenší podporu. „Máme tu děti, kterým je i šest a víc a nemají žádné dokumenty. To je problém, protože nemůžou do školy, nemají žádná práva a vytvoří ztracenou generaci,“ upozorňuje Abdelazíz al-Šammárí, výkonný ředitel rozvojové organizace al-Tahrír.

Podobně je na tom i pětiletá Áiša. Její otec opustil rodinu, aby se přidal k islamistům a zmizel beze stopy. Manželka se s ním chtěla rozvést, ale i jí na to chybějí peníze. „Kdybych se rozvedla, tak průkaz dostane. Do té doby ale nemá žádnou totožnost,“ potvrzuje Áišina matka, taktéž uprchlice ze Salladínu.