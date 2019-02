Žily s islamisty, teď je nikdo nechce. Nevěsty džihádistů chtějí do Evropy i za cenu vězení

„Ve vězení je jich už teď několik stovek. A mnozí z nich budou brzy propuštěni, protože dostali mírné tresty – obvykle dva až tři roky. Bude obtížné je začlenit do společnosti a není možné je vyhostit, protože to jsou Francouzi,“ konstatoval Kepel, který má české kořeny.

Do Francie se má vrátit na 130 džihádistů, kteří bojovali v Sýrii a mají francouzské občanství. Návrat radikálů do vlasti zorganizuje sama Francie kvůli obavám, aby se po plánovaném stažení Spojených států ze Sýrie nedostali radikálové na svobodu. „Jsou v syrských věznicích, ale mohou se dostat na svobodu a chtějí zpět. Po svém návratu poputují okamžitě do vazby,“ prohlásil francouzský ministr vnitra Christophe Castaner.

Podle něj má ve Francii vzniknout asi 1500 míst v sekcích speciálně pro islámské radikály. „Ty sekce by měly být dvou druhů. V prvním budou umístěni na tři měsíce. To by byla vyhodnocovací fáze, kde na ně budou dohlížet psychologové, poradci i imámové. Tam se vyhodnotí riziko, jestli budou páchat trestné činy a přesvědčovat spoluvězně k přechodu na víru. Pokud ano, tak budou umístěni někam na samotku, pokud ne, měli by jít do normální věznice,“ podotkl Rokos.

Tým reportérů televize France 24 našel Francouzku, která se k IS dobrovolně přidala, ale teď se chce vrátit. „Snažím se odjet už dlouho. Ale bez peněz to je nemožné,“ říká bezdětná Mathilde, která tvrdí, že pochází z Tours a do Sýrie přijela před čtyřmi lety.

Život v chalífátu ji prý zklamal, zvěrstva a ideologii IS ale ani jednou neodsoudila. „Kdybych to věděla, nejela bych sem. Nevěděla jsem, že to bude takové, hodně lidí to nevědělo. Neříkám, že to bylo strašné, nic mi neudělali, nikdo mi neubližoval, nemučil, nebil. Zacházeli se mnou dobře, ale nebylo to to, co jsem hledala,“ říká Mathilde, která tvrdí, že do Sýrie přišla ještě před útoky.

K cestě do Sýrie ji prý přiměl první manžel, sám ale zůstal ve Francii. Tam byl odsouzen za terorismus a i ona byla zahrnuta do rozsudku. „(Dostala jsem) 10 let vězení, z toho dvě třetiny podmíněně, za terorismus předpokládám,“ podotkla Francouzka.