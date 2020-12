Biden vybral za ministra zdravotnictví kalifornského prokurátora Becerru

Hlavním úkolem nového ministra zdravotnictví bude zejména řešení následků pandemie covidu-19, v níž jsou Spojené státy nejhůře zasaženou zemí co do absolutního počtu dosud potvrzených nákaz i úmrtí spojených s touto nemocí. V posledních několika týdnech navíc denní počty nákaz v USA výrazně rostou. Agentura AP připomněla, že v portfoliu nového ministra bude zejména očkování proti covidu-19.

Pokud nominaci dvaašedesátiletého Becerry schválí Senát, stane se prvním ministrem zdravotnictví USA latinskoamerického původu, napsala AP. Becerra se narodil v kalifornském Sacramentu mexickým imigrantům.

Generálním prokurátorem Kalifornie je Beccera od ledna 2017, kdy v této funkci vystřídal Kamalu Harrisovou poté, co byla zvolena do Senátu. Harrisová se v lednu stane viceprezidentkou USA. Před rokem 2017 byl Beccera přes dvacet let členem Sněmovny reprezentantů.