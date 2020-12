Francie zahájila tažení proti radikálním mešitám. Podle Macrona to není nic proti islámu

Francie hodlá tvrdě postupovat proti separatismu, zákon, který má zabránit separaci muslimů od většinové společnosti a podpořit jejich integraci, má být předložen příští týden. Vláda zároveň apeluje na umírněné muslimy, aby se od radikálů aktivně distancovali. „Islám je náboženství, které je v krizi celosvětově, ne pouze v naší zemi. Je to kvůli napětí mezi fundamentalisty, umírněnými a v důsledku jeho politizace,“ prohlásil Macron.

Součástí zákona je výrazné omezení domácího vyučování. Děti by neměli učit ani učitelé z jiných zemí, kteří jsou placeni tamními vládami. Výjimky se budou moci udělovat jen ze zdravotních důvodů. Předškolní výuka má být povinná už od tří let. Cílem podle francouzského prezidenta je, aby všechny děti chodily do školy či školky a neučily se ve zvláštních komunitách.