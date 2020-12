V Jižní Koreji nepřistávala letadla, armáda přerušila cvičení. Život v zemi omezily přijímací zkoušky na vysoké školy

Přijímací zkoušky na vysokou školu v Jižní Koreji skládalo letos půl milionu studentů. Je to pro ně dosud nejdůležitější den v životě, učitelé a hlavně rodiče je na něj připravovali řadu let. „Navzdory riziku nákazy má pro mě zkouška nejvyšší prioritu. Chci mít už test za sebou, na to jediné teď myslím,“ přiznal před testem student Jeon Young-Jin.

Jihokorejci formálnímu vzdělání tradičně přikládají velký význam. Během dne testů se jim v zemi vše podřizuje: úřady, obchody a dokonce i akciová burza v Soulu otevřely o hodinu později, aby se uchazeči včas dostali ke zkouškám.

Opozdilce eskortovali policisté a studenty nesmí nic rušit. Vláda proto odklonila 89 letů a přerušila vojenské cvičení. „Je to důležité, protože korejská společnost vás celý život nutí studovat pro tuto chvíli, tuto jedinou zkoušku,“ dodává studentka Kim Chae-eun.

Osm hodin testů

Minimálně osm hodin trvající testy jsou stresující a letošní pandemie je studentům rozhodně neulehčila. Dvoutýdenní odklad zkoušek úřady využily k dezinfekci více než 31 tisíc učeben. Uchazeči si před vstupem museli nechat změřit teplotu a dodržovat odstupy. „Pokud by se zkouška znovu odložila, byla by to pro studenty ještě větší psychologická zátěž a nepříjemnost,“ míní Kim Sun-wha, matka jedné ze studentek.

Vůbec nejtěžší podmínky měli zřejmě nemocní zájemci, kterým vláda umožnila skládat zkoušky přímo v nemocnicích. Všechno, čeho se v průběhu testu dotkli – od tužky přes štítek se jménem – zdravotníci následně zlikvidovali jako nebezpečný biologický materiál.