Jihokorejci pracují do úmoru. Počty úmrtí z přepracování donutily Soul přepsat zákony

Čtrnáct hodin denně v práci? Norma…

Jihokorejci odpracují skoro o polovinu víc hodin za týden než Němci nebo Češi. V červenci proto tamní vláda po naléhání některých občanů snížila počet hodin z maximálních 68 na 40 běžných plus 12 přesčasových. „Otázkou zůstává, nakolik to vláda prosadí proti vůli obrovských korejských firem, pro které to samozřejmě bude znamenat obrovské náklady,“ míní Chlada.

Kromě Jižní Koreje trpí fenoménem přepracování i ostatní státy Dálného východu. „Vždycky je to nějaký poměr toho, co člověk v určitém čase vydává, ať už duševně, nebo fyzicky, a tím, co je v jeho možnostech. Zde hraje roli i věk. Nicméně těch evropských osm, osm a půl hodiny se zdá jako hraničních,“ upozorňuje klinický psycholog Radek Ptáček.

Negativní dopady se podle něj dají pozorovat v případě dlouhodobě delší pracovní doby, směnného provozu nebo zaměstnání mimo normální životní rytmus. K psychickým poruchám zaměstnanců se v těchto případech často přidávají i další onemocnění, jako jsou poruchy oběhového systému nebo pohybového aparátu.