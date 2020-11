Plán na záchranu se změnil v katastrofu. Patria s židovskými uprchlíky šla ke dnu před 80 lety

video Události ČT: Od potopení lodi Patria uplynulo 80 let

V létě 1940 vypluli židovští uprchlíci z okupovaných území z Vídně po Dunaji a přes Středozemní moře až k břehům palestinské Haify, kam dorazili počátkem listopadu. Tamní britská správa je však odmítla přijmout.

Téměř dva tisíce uprchlíků měly odplout na lodi Patria do internace na Madagaskaru. S tím se však odmítla smířit podzemní židovská organizace, která vznikla mezi uprchlíky. Její členové se rozhodli odpálit bombu, která by Patrii poškodila, a uprchlíci by tak jako trosečníci mohli zůstat v Palestině.

Nálož ale zrezivělou loď poškodila víc, než měla, a v důsledku nastalé paniky zemřelo 270 lidí. Přeživší pak britská správa internovala v táboře Atlit. Mnozí později vstoupili do armád protihitlerovské koalice.

Britové vyhověli rozzlobeným Arabům

Ve 40. letech minulého století se moře u břehů tehdejší britské Palestiny stalo dějištěm opakovaných pokusů Židů o útěk z okupované Evropy. Britové ale kvůli židovskému přistěhovalectví čelili arabské revoltě. Kvůli tomu se nakonec rozhodli raději upokojit Araby.