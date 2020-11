Etiopští vzbouřenci tvrdí, že zničili armádě celou divizi. Ta to popírá a očekává dobytí centra povstalců

video V Etiopii pokračují boje, lidé prchají do Súdánu

Tisíce lidí z Tigraje prchají do Súdánu

Boje v Tigraji trvají od 4. listopadu a zřejmě si už vyžádaly stovky obětí. Na 40 tisíc lidí uprchlo do sousedního Súdánu. „Trvalo to dvanáct dnů, než jsme se sem dostali, museli jsme přespávat v divočině,“ uvedl jeden z nich po příchodu do Súdánu. „Sebrali nám oblečení, domov, peníze, všechno. Nic nemáme, přicházíme tak, jak jsme,“ dodal další z uprchlíků.

OSN očekává další vlnu běženců a počítá s variantou, že do Súdánu uprchne až 200 tisíc lidí. V úterý má o konfliktu poprvé jednat Rada bezpečnosti OSN.