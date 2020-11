Trump a jeho lidé brzdí předání moci, stěžuje si Biden

Na podporu Donalda Trumpa a na demonstraci za jeho vítězství ve volbách se do hlavního města svolávají příznivci úřadujícího prezidenta. Kolony aut vyrážejí z různých částí Spojených států už teď. Do hlavního města mají dorazit v sobotu.

Biden chování prezidenta a jeho lidí označil za trapné, moc se od jeho administrativy přitom chystá převzít v každém případě. „Jak to mám říct taktně? Mám za to, že tohle prezidentovu odkazu nepomůže,“ prohlásil.

WE WILL WIN!

NYT: Žádný z volebních šéfů nenahlásil podvody

Mezi padesáti americkými státy nebyl týden po uzavření volebních místností ani jeden, kde by orgány dohlížející na regulérnost hlasování nahlásily důkazy o podvodech či jakýchkoli nesrovnalostech se zásadním vlivem na prezidentské klání. Napsal to v úterý deník The New York Times (NYT), který na začátku týdne oslovil příslušné činitele po celých Spojených státech.

List výsledky svého vyšetřování označuje za jasnou odpověď na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se volby snaží vykreslit jako zmanipulované. Systematickým zásahům do volebního procesu v neprospěch Trumpa zatím nic nenasvědčuje, snahu hlavy státu zpochybňovat výsledky přesto ve větší či menší míře podpořila většina čelných představitelů Republikánské strany.

Za hladký průběh voleb zodpovídají takzvaní státní tajemníci jednotlivých částí USA, kteří mají stejnou politickou příslušnost jako guvernér daného státu. Žádný z těchto činitelů, ať už jde o republikány, nebo demokraty, zatím nevystoupil s informacemi o jakýchkoli nekalostech, přičemž někteří volební úředníci naopak hovoří o letošních volbách jako o velkém úspěchu.