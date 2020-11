Demokraté si ve Sněmovně reprezentantů podle AP zajistili většinu

Prezident se změnami začal pouhé dva dny po tom, co Joe Biden dle projekcí vyhrál volby. Tento výsledek ale Trump odmítl přijmout, proto v zemi rostou obavy, že matoucí předání moci by mohlo podlomit národní bezpečnost.

Bílý dům odvolal z funkce také klimatologa Michaela Kuperberga, který dohlížel na sestavování zprávy o vlivu klimatických změn na USA. Podle listu The Washington Post (WP) dostal v pátek Kuperberg pokyn, aby se vrátil na svou původní pozici na ministerstvu energetiky. List s odvoláním na zdroje z Bílého domu napsal, že Kuperberga odvolání šokovalo; v čele programu o výzkumu globální klimatické změny (USGCRP) byl od roku 2015 a měl jej vést až do sestavení příští zprávy v roce 2023.

Ačkoliv se vysocí představitelé exekutivy potýkají s Trumpovou nepředvídatelností od chvíle, kdy nastoupil do úřadu, od voleb míra nejistoty narůstá. Podle zdrojů CNN se Trump nyní zaměřil na Esperovy kolegy, a to patrně proto, že Esper a jeho tým byli proti urychlenému stažení amerických sil z Afghánistánu, dříve než budou splněny stanovené podmínky na místě a zajištěny další bezpečnostní záležitosti.

Personálním šéfem nového ministra obrany se mezitím stal Kash Patel, který byl v minulosti poradcem Bílého domu pro boj proti terorismu. Patel byl asistentem republikánského kongresmana Devina Nunese, který předsedal výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb. V době, kdy pracoval pro Nunese, se Patel podílel na dokumentu obviňujícím FBI a ministerstvo spravedlnosti ze zaujatosti vůči Trumpovi, píše agentura Reuters. Ezra Cohen-Watnick bude nově tajemníkem ministerstva obrany pro kontrolu zpravodajských služeb. Údajně rovněž spolupracoval s Nunesem.

Změny na ministerstvu tak podle Reuters zvyšují pravděpodobnost, že se Trump pokusí naplnit dosud nesplněné sliby své kampaně ještě před Bidenovou inaugurací 20. ledna. Možným příkladem takového kroku by bylo úplné stažení amerických sil z Afghánistánu.

NYT: Žádný z volebních šéfů nenahlásil podvody

Mezi padesáti americkými státy nebyl týden po uzavření volebních místností ani jeden, kde by orgány dohlížející na regulérnost hlasování nahlásily důkazy o podvodech či jakýchkoli nesrovnalostech se zásadním vlivem na prezidentské klání. Napsal to v úterý deník The New York Times (NYT), který na začátku týdne oslovil příslušné činitele po celých Spojených státech.