„Otče, odpusť.“ Před 80 lety zničila Měsíční sonáta anglické Coventry

„Bomby padaly. Byli jsme ztuhlí strachem. Cítili jsme oheň a kouř. Pak jsme zaslechli ránu. To na silnici dopadla mina. Druhý den ráno jsme se chtěli podívat, co se stalo. Ten všudypřítomný zápach byl nesnesitelný,“ popsala hrůznou situaci jedna z místních obyvatelek.

Úlevu obyvatelům přinesla až siréna ve čtvrt na sedm ráno druhého dne. Konečně mohli opustit kryty a sklepy. „Přišla jsem do centra Coventry, kde byly škody největší. Jediná schůdná cesta vedla kolem katedrály. Nezbyla z ní nic než hořící a žhnoucí ruina. Všude byl chaos, všechno kouřilo a odevšad stoupala pára,“ popisovala pamětnice.

Kouř a horko z hořícího města byly natolik silné, že je cítili i němečtí piloti ve výšce dvou kilometrů.

Historické jádro Coventry bylo srovnáno se zemí, zničeno bylo přes 43 tisíc domů a tři čtvrtiny místních podniků a dílen. Požár místní továrny společnosti Daimler byl v Británii jeden z největších za celou dobu trvání války.

Podle oficiálních údajů nálet nepřežilo přes pět set lidí, mnoho z nich nemohlo být kvůli popáleninám ani identifikováno. Část obětí skončila ve společném hrobě. Více než tisíc lidí utrpělo zranění.

Bombardování Coventry neznamenalo pro Velkou Británii „pouze“ nejvíc obětí náletů za jedinou noc, ale také nesmírnou ztrátu kulturně-historického dědictví. Zničena byla místní knihovna, tržnice i palác z 16. století, ve kterém pobýval dvůr Jakuba II.

Středověká katedrála svatého Michala vyhořela až na obvodové zdi. Žádnou další katedrálu na britských ostrovech podobný osud během války nepotkal. Traduje se, že když přijel král Jiří VI. do Coventry obhlédnout následky bombardování, v troskách katedrály se rozplakal.

V okamžiku, kdy se za oběti náletu sloužila mše, mířila nad Coventry znovu německá letadla. Tentokrát to byly průzkumné letouny, které měly nafotografovat škody po bombardování. Snímky měly posloužit k plánování nového útoku a výběru příštích cílů.

Další nálet Coventry zažilo v dubnu 1941. I tehdy zemřely stovky lidí. Naposledy se Luftwaffe nad toto anglické město vrátila v srpnu 1942.

Synonymum pro naprostou zkázu

Podle německého historika Stefana Göbela znamenal 14. listopad 1940 zlom v letecké válce mezi Německem a Británií. Rozsah škod způsobený bombardováním byl enormní.

V Coventry byly továrny situovány v bezprostřední blízkosti centra města. A tak zatímco v Londýně se němečtí piloti soustředili na doky a továrny u Temže, v Coventry byla zpustošena i civilní část města.

„Coventry bylo průmyslové město, známé díky výrobě automobilů. A to byla za války mimořádně důležitá oblast. Z tohoto pohledu bylo Coventry legitimním cílem. Co už samozřejmě legitimní nebylo, bylo tak masivní bombardování centra. To ovšem nebylo záměrem útoku, spíš následkem tak masivního náletu,“ míní historik a poukazuje na to, že shazování bomb bylo během druhé světové války mnohem méně přesné, než se všeobecně předpokládá.

„Když ale potom vyšlo najevo, jak je civilní část Coventry zdevastována, nacistická propaganda neváhala a obratem zavedla do svého slovníku pojem ,coventrizace‘, který měl vyjadřovat totální zánik města,“ dodává Göbel.