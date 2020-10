Právní výbor doporučil Barrettovou do Nejvyššího soudu USA. Demokraté hlasování bojkotovali

Barrettovou do funkce nominoval republikánský prezident Donald Trump krátce poté, co v polovině září zemřela soudkyně Ruth Baderová Ginsburgová. Ta patřila k liberálnímu křídlu soudu, zatímco Barrettová v případě svého potvrzení do funkce posílí konzervativní většinu v tribunálu.

Opoziční demokraté volají od úmrtí Ginsburgové po tom, aby republikáni nechali rozhodnutí o její náhradnici až na nového prezidenta a Kongres, který vzejde z listopadových voleb. Agentura AP poznamenává, že v americké historii dosud nikdy nebyl žádný soudce jmenován do Nejvyššího soudu tak blízko před volbami.