Už 22 milionů Američanů odvolilo. Zájem o korespondenční a předčasné hlasování je enormní

Vše je jednou poprvé. Gwen už volila prezidenta mnohokrát. Tentokrát ale vůbec poprvé odevzdá hlas korespondenčně. Bojí se koronaviru, a proto se rozhodla do volební místnosti nevyrazit osobně.

„Nechci stát v řadě a podstupovat riziko, které není nutné. Je to poprvé, co jsem to udělala. Bývá to zábava stát v řadě se sousedy, které jsem delší dobu neviděla. Bude mi to chybět, ale tohle je bezpečnější,“ říká tato volička v hlavním městě Washingtonu.

Samospráva v hlavním městě poslala hlasovací lístky automaticky všem zaregistrovaným voličům. Stejně postupuje i devět států (Kalifornie, Havaj, Washington, Oregon, Nevada, Utah, Colorado, New Jersey a Vermont). V pěti státech (Indiana, Louisiana, Texas, Mississippi a Tennessee) musí volič pro hlasování poštou uvést vážný důvod, například nemoc. Ve zbylých 36 státech si voliči mohou korespondenční hlasovací lístky vyžádat bez udání důvodu.