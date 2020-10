Trump v televizní diskusi prohlásil, že je bez příznaků koronaviru. Biden ho kritizoval za nenošení roušky

Moderátorka Savannah Guthrieová se později prezidenta zeptala, zda odmítá konspirační teorii QAnon. „Nic o tom nevím. Vím, že jsou velmi proti pedofilii, bojují s ní velmi tvrdě,“ odpověděl Trump. Konspirační teorie je založena na nepravdivé domněnce, že svět je řízen spolkem satanistických pedofilů zneužívajících děti. Její stoupenci věří, že Trump stojí v čele tajného tažení proti tomuto zločinnému spolku.

Vzápětí se prezident zaměřil na nesourodé antifašistické hnutí Antifa, které ministerstvo spravedlnosti viní z rozdmýchávání nepokojů při protestech proti rasismu, které se uplynulých měsících konají v mnoha amerických městech.„Říkám vám, o čem vím,“ uvedl prezident. „Vím o Antifě a radikální levici a vím, jak násilné a jak brutální jsou, a vím, jak pálí města řízená demokraty,“ dodal.

Biden: Prezident proti koronaviru stále nic nedělá

Biden mezitím ve své diskusi Trumpa obvinil, že stále „nic“ nedělá pro boj s koronavirem. „Ocitáme se v situaci, kdy máme přes 210 tisíc mrtvých a co dělá? Nic. Nenosí roušku,“ řekl bývalý viceprezident v debatě na kanálu ABC.

Moderátor George Stephanopoulos se Bidena zeptal, zda by byl otevřen navýšení počtu soudců Nejvyššího soudu, pokud by republikáni potvrdili Trumpovu kandidátku, což by znamenalo, že konzervativci nad liberály na soudu převáží poměrem šest ku třem. Bidenova odpověď však byla podle BBC rozporuplná. Nejprve řekl, že není fanouškem takového kroku, posléze ale uvedl, že je otevřen o tom uvažovat, pokud Trumpovu nominantku Senát potvrdí.