Trump odmítl virtuální debatu s Bidenem. Byla by to ztráta času, tvrdí

Americký prezident Donald Trump řekl, že je pro něj nepřijatelná virtuální televizní debata s jeho demokratickým rivalem v boji o Bílý dům Joem Bidenem a že se takové akce nezúčastní. Byla by to prý ztráta času. To, že se oba politici za týden nestřetnou před televizními kamerami tváří v tvář, oznámili organizátoři prezidentských debat. Rozhodnutí přichází za situace, kdy prezident a řada lidí z jeho okolí jsou v izolaci kvůli pozitivním testům na koronavirus.