Druhá prezidentská debata nebude. Trump i Biden vystoupí v televizích separátně

Předvolební mítinky obou kandidátů se liší

„Trump vystoupí v NBC z Floridy a Biden prostřednictvím televize ABC z Pennsylvánie. Oba tyto státy jsou pro ně klíčové a je vidět, jak silně se na ně ve svých kampaních zaměřují. Jsou to v podstatě i jejich domovské státy,“ řekl Miřejovský.

Předvolební mítinky se u obou aspirantů na křeslo prezidenta prý liší. „Trump přiletí do některého ze států letadlem Air Force One a přímo na letišti se soustředí jeho fanouškovská základna, ke které hovoří. Biden to v posledních dnech dělá tak, že přijede do některého ze států a sejde se s vybranou skupinou lidí, kteří jsou chráněni rouškami. Trumpova kampaň je bezesporu masovější,“ popisuje zpravodaj.

Bidenovi pomůže Obama

Od příštího týdne se do kampaně na straně Bidena zapojí i bývalý prezident Barack Obama. Stanici CNN to sdělili činitelé Demokratické strany. Obama, který je jednou z nejoblíbenějších veřejných postav demokratů, se soustředí především na několik oblastí v klíčových volebních státech, kde již voliči mají možnost odevzdat svůj hlas v předstihu před oficiálním datem voleb, jež připadá na 3. listopadu.

„Obama zatím zůstával spíše v pozadí. Zapojil se do demokratické kampaně před delší dobou, jeho jménem strana posílala dopisy registrovaným voličům a vybízela je, aby šli k volbám. Jeho vstup do prezidentské kampaně může být rozhodující v klíčových státech. Obzvláště v Georgii je velká šance, že by mohla volit Bidena,“ tvrdí Miřejovský.