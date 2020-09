Chasidské veselí narazilo na ukrajinskou hranici. Poutníci nemohou dál kvůli koronaviru

Na místo přijel náčelník pohraniční služby Serhij Dejneko, který poutníkům vyčetl, že o rozhodnutí vědí už tři týdny: „Chápu vaše tradice a zvyky, chápu, jak moc je pro vás důležité dostat se do Umaně. Letos to ale není možné. Ukrajinská vláda přijala rozhodnutí, že je vstup cizinců do země zakázán, aby se zabránilo šíření koronaviru.“

Každoročně podniknou tuto cestu v období okolo židovského Nového roku, který letos připadá na 18. až 20. září, tisíce lidí. Letos se však proti poutníkům postavilo rozhodnutí Ukrajiny uzavřít kvůli koronaviru na konci srpna na měsíc hranice.

Na fotografiích pořízených na místě jsou vidět lidé se zavazadly a v tradičním oděvu, kterak bloumají mezi čekajícími nákladními vozy nebo pospávají na rozložených kartonových krabicích či kufrech přímo na silnici. Odhady o jejich počtu se různí, podle běloruských a ukrajinských úřadů jich je asi sedm set, server The Times of Israel psal o tisícovce lidí. Mnoho z nich pochází právě z Izraele.