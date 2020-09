Nezletilé migranty z tábora Moria si rozdělí deset evropských zemí. Nejvíc jich přijmou Německo a Francie

Kromě Francie a Německa, které se na projektu původně dohodly, se zatím rozhodlo zapojit sedm členských zemí Evropské unie: Finsko, Lucembursko, Belgie, Chorvatsko, Slovinsko, Nizozemsko a Portugalsko. Nezletilé migranty z Morie chce přijmout také Švýcarsko, které členem EU není. „Vedeme jednaní i s dalšími,“ dodal ministr Seehofer.

Většinu ze 400 nezletilých migrantů, které chtějí země z Morie převézt, přijmou Německo a Francie. Každá z těchto zemí by měla poskytnout útočiště 100 až 150 migrantům. Zbylých osm zemí si jich tak rozdělí asi 100 až 200.

Český premiér Andrej Babiš před odletem na summit předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) do Polska uvedl, že takovou aktuální informaci nemá. „Určitě to probereme i dneska na V4, budeme to řešit na Evropské radě,“ poznamenal v pátek. „Ale zeptám se, jestli kolegové z vlády dostali nějaký požadavek nebo jak se k tomu staví,“ dodal Babiš.