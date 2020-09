Do 15. října nebo vůbec. Johnson přitvrdil ve vyjednávání dohody o volném obchodu s EU

„Dohoda s našimi evropskými přáteli musí přijít do termínu Evropské rady 15. října, pakliže má být v platnosti do konce roku,“ řekne premiér Johnson před pondělním jednáním podle oznámení Downing Street. „Nebudeme-li se schopni do té doby dohodnout, pak nepředpokládám, že mezi námi bude dohoda o volném obchodu, a všichni bychom to měli přijmout a jít dál,“ stojí dále v předem zveřejněném prohlášení.

Podobně jako britský premiér se v posledních týdnech opakovaně vyjádřil i lídr vyjednávacího týmu Evropské unie Michel Barnier.

Británie po lednovém formálním vystoupení z Evropské unie jedná už několik měsíců se „sedmadvacítkou“ o podobě budoucího partnerství. Rozhovory jsou ale komplikované. Necelé čtyři měsíce před koncem vyjednávacího období se návrhy v některých bodech stále výrazně rozchází, zejména se mluví o neshodách kolem společných pravidel hospodářské soutěže a přístupu unijních rybářů do britských vod.