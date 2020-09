„Nedáme si pokoj.“ Charlie Hebdo opět otiskl karikatury proroka Mohameda. V den, kdy začíná soud kvůli útoku na jeho redakci

„Nezbytné“ karikatury

Dvanáct kreseb zachycujících proroka Mohameda přetiskl Charlie Hebdo poprvé v roce 2006. Na jedné z nich měl prorok místo turbanu bombu a na titulní straně byla autorská karikatura kreslířů časopisu, na níž se Mohamed zoufale drží za hlavu a říká „Je těžké být milován blbci“.

Týdeník se stal poté terčem výhrůžek, někdo dokonce zapálil jeho redakci a vše vyvrcholilo 7. ledna 2015 atentátem, který vyvolal šok na celém světě a ve Francii mohutné manifestace.

„Po lednu 2015 jsme byli často žádáni, abychom vytvořili další karikatury Mohameda. Vždy jsme to odmítali – ne proto, že by to bylo zakázáno, zákon nám to umožňuje – ale proto, že k tomu bylo zapotřebí dobrého důvodu, důvodu, který má smysl a který něco přináší do debaty,“ vysvětlila nyní redakce. „Reprodukovat tyto karikatury tento týden se nám zdálo být nezbytné,“ dodal časopis na vysvětlenou.