Vyšlo symbolické číslo Charlie Hebdo: „Trpíme prázdnotou,“ říká novinář

Loni 7. ledna bratři Said a Chérif Kouachiové zabili v redakci a její blízkosti dvanáct lidí, dalších pět obětí si vyžádaly následné teroristické útoky v Paříži a okolí.

Obsah nového čísla je výrazně vzpomínkový. Dvojité vydání s 32 stranami místo obvyklých 16 se prodává po celém světě. Kromě kreseb současných kreslířů obsahuje i díla pěti autorů zastřelených při atentátu. „Na prvních stranách je replika Poslední večeře, kde celá redakce sedí u jednoho stolu. Na dalších listech je ukázáno, kde kdo seděl,“ podotkl Šmíd.

Karikatury podle něj nejsou tak kontroverzní, jak by se dalo u Charlie Hebdo čekat. „Je to číslo do určité míry sběratelské,“ konstatoval zpravodaj. „Lidé mi říkali, že je ani tak nezajímá, co je uvnitř, ale je to pro ně výrazný symbol,“ uvedl Šmíd.

Polemiku zatím vzbudila pouze titulní strana, na níž je vyobrazen křesťanský Bůh s kalašnikovem a nápisem „Rok poté: Vrah je stále tam venku“.