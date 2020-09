Donald Trump míří do Kenoshy. Zastal se střelce, kterému hrozí doživotí

Kritiku vzbudil projev manželů obviněných z vyhrožování demonstrantům

Trumpův vyzyvatel v listopadových volbách Joe Biden Trumpa viní z toho, že svým jednáním násilnosti podněcuje. Zároveň však vyzývá k tomu, aby násilní demonstranti čelili spravedlnosti. „Prezident odmítl odsoudit násilí. Nezavrhnul dokonce ani jednoho ze svých podporovatelů, který čelí obviněním z vraždy, protože útočil na ostatní. Je příliš slabý, má příliš velký strach z nenávisti, kterou vyvolal, na to, aby ji ukončil,“ uvedl v úterý v prohlášení Biden.

Kontext událostí také rámuje proběhlý republikánský sjezd, na kterém vzbudil emoce projev manželů McCloskeových, kteří se mediálně proslavili tím, že na nedávných demonstracích proti rasismu namířili na protestující zbraně. Prokurátoři ze St. Louis je v souvislosti s tím obvinili z vyhrožování. „Nenechte se obalamutit. Nezáleží, kde žijete, vaše rodina nebude v bezpečí, pokud budou u moci radikální demokraté,“ zaznělo v projevu.

Právě tuto část sjezdu v posledním díle svého pořadu Last Week Tonight kriticky glosoval britsko-americký komik John Oliver. „Nevím, jestli si projev pustil předtím, než jel do města, ve kterém nežije, aby bránil majetek, který nevlastní. Ale co vím, je, že je to Trumpův horlivý fanoušek, dokonce seděl v první řadě na jednom z jeho lednových mítinků,“ poznamenal Oliver s odkazem Rittenhousea.

Here's our story from Sunday night on the events of last week...https://t.co/OiT5DFlwED — John Oliver (@iamjohnoliver) August 31, 2020

Nikdy neustoupíme davu, řekl Trump

Trump na druhou stranu tvrdí, že by se v případě Bidenova zvolení prezidentem násilnosti zhoršily, a viní někdejšího viceprezidenta z toho, že ustupuje levicovému pouličnímu davu. „V Americe nikdy neustoupíme vládě davu, protože pokud by dav vládl, byl by to skutečně konec demokracie,“ řekl v pondělí prezident.

Trumpův záměr navštívit Kenoshu se setkal s odporem některým místních demokratických politiků, podle nichž jeho přítomnost jen zhorší situaci. Prezident však tuto kritiku odmítl s prohlášením, že jeho návštěva může rovněž řadu lidí sjednotit.

Wisconsin je jedním z takzvaných „swing states“, tedy států, u nichž je těžko předpověditelné, pro koho se vysloví ve volbách. Trump v něm ve volbách před čtyřmi lety získal velmi důležité vítězství, svou tehdejší soupeřku Hillary Clintonovou však porazil o méně než jeden procentní bod. Podle řady průzkumů si nyní stojí proti Bidenovi hůře než v podobném stadiu souboje v roce 2016.