Maďarské hranice zůstanou částečně otevřené vedle Čechů i pro Poláky a Slováky

Občané zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Češi, Poláci a Slováci, budou moci i po úterý vstoupit do Maďarska, pokud měli rezervované ubytování a pokud předloží negativní test na koronavirus, který nebude starší než pět dnů. Uvedl to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko zakázalo od 1. září do země vstup cizincům kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem.