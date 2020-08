Rusko doufá, že Navalného případ nezhorší jeho vztahy se Západem

Peskovova slova přišla den poté, co předseda ruské Státní dumy nařídil jednomu z jejích výborů, aby prošetřil, zda v Navalného případu nejde o zahraniční provokaci. V tomto směru se však Peskov vyjádřil zdrženlivě – až v případě identifikace látky, kterou byl Navalnyj otráven, by mělo podle něj cenu přemýšlet o tom, „kdo může z věci těžit“.

Podotkl také, že Kreml nevidí důvody ke zhoršení vztahů Ruska se západními zeměmi kvůli tomuto případu. „Zaprvé bychom to nechtěli. Zadruhé k tomu není žádný důvod,“ odpověděl na otázku, zda se toho Moskva obává.

„Rozhodně a naprosto nemáme o nic menší zájem než kdokoli jiný o pochopení toho, co vedlo ke kómatu pacienta, který je nyní léčen v berlínské nemocnici,“ řekl k situaci Navalného Putinův mluvčí. I jeho podezřelým majetkovým poměrům Navalnyj věnoval svá videa.

Navalnyj byl minulý čtvrtek v bezvědomí hospitalizován v sibiřském Omsku poté, co se mu udělalo nevolno na palubě letounu letícího z Tomska do Moskvy. Jeho spolupracovníci vyjádřili obavu, že byl otráven látkou v čaji. Ruští lékaři otravu vyloučili s tím, že v krvi ani v moči nenašli stopy žádných toxinů. Pak zdržovali jeho převoz do Německa.

V noci na sobotu byl Navalnyj letecky přepraven do Berlína, kde naopak klinika Charité v pondělí sdělila, že laboratorní testy zjistily známky otravy. Konkrétní látka, která intoxikaci způsobila, zatím ale není známa.

Nálezy prý nasvědčují intoxikaci látkou brzdící účinek cholinesterázy, což je enzym, který je klíčový při přenosu nervových impulzů v organismu. Mezi inhibitory cholinesterázy patří sarin a jiné nervové látky.

Ruští lékaři v reakci na oznámení svých německých kolegů uvedli, že Navalného na přítomnost inhibitorů cholinesterázy testovali také, stopy ale nenašli.