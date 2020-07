Východ Číny se potýká se záplavami. Vzniklé škody se odhadují na stovky milionů dolarů

Na více než čtyřech stovkách řek dosáhla výška hladiny povodňového stupně. O život zatím přišlo nebo je pohřešováno kolem 150 lidí. Voda přitom poškodila 28 tisíc domů. V provincii An-chuej už muselo být evakuováno 75 tisíc osob. Tamní úřady stanovují různá protipovodňová opatření.

„Snažíme se předejít rozlití řeky - navyšujeme hráze, bagrujeme koryto toku. Usilujeme o to, aby byly ztráty na životech co nejnižší,“ popisuje starostka města Chu-Che Čchen Siao-sia. Vláda v čínské provincii Ťiang-si se zase snaží opravit poškozenou hráz tím, že nakázala řidičům nákladních automobilů, aby sklápěli svůj náklad do rozvodněné řeky.

Na jiném místě pomáhají se zpevňováním hrází také vojáci. „Chystáme materiál, abychom byli připraveni na další posílení hráze,“ uvedl velitel čínské armádní brigády Wang Liang.

Čínské vedení na pomoc uvolnilo 17 milionů dolarů

Na rozsah záplav už reagovalo i nejvyšší vedení komunistické strany Číny. Prezident Si Ťin-pching vyzval všechny regionální vlády, aby se pustily do záchrany životů a majetku.

Na pomoc postiženým oblastem pak vláda uvolnila v přepočtu 17 milionů dolarů. Pro Čínu jsou záplavy nečekanou překážkou, která brzdí oživení ekonomiky. Povodňová vlna dorazila také do města Wu-chan, ze kterého se loni v prosinci začala nákaza šířit.