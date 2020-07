„Do znovuotevření jsme dali hodně peněz, nestálo to za to.“ Nákaza opět omezuje restaurace či bary v Kalifornii

Před dvěma měsíci byla příkladem úspěchu její rychlá reakce proti šířící se epidemii, čímž zabránila tragickým statistikám z jiných částí Spojených států, a Kalifornii to umožnilo ekonomiku znovu otevřít. Teď je všechno jinak. Nakažených raketově přibývá, mnohé nemocnice se blíží k hranici své kapacity. A podniky musí znovu zavřít.

„Bude tohle pokračovat i dál? To nemůžeme přežít. To nezvládneme,“ zoufá si i majitel další z restaurací Nizar Jawhari.

„Do znovuotevření jsme dali hodně peněz, nestálo to za to,“ uvedl manažer jedné z kalifornských restaurací Jonathan Chen. Náklady na bezpečný provoz jsou vysoké, zákazníků se přitom vrátila jen část. A i o ty teď přijdou. V provozu mohou zůstat jen zahrádky.

Nařízení guvernéra se týká také třeba kin nebo muzeí a asi osmdesát procent Kaliforňanů si nezajde ani do kadeřnictví, posilovny a do kostela. „Náš kostel nezavřeme. V neděli se do kostela půjde,“ je přesvědčen pastor Greg Fairrington.

Za poslední dva týdny v Kalifornii vzrostl počet hospitalizovaných o 28 procent, pacientů na jednotkách intenzivní péče pak o 20 procent.

„Data ukazují, že ne každý používá zdravý rozum,“ uvedl Newsom s odkazem na skutečnost, že část obyvatel doporučení zdravotnických úřadů učiněná ve snaze předejít šíření epidemie ignoruje.

Většina Kaliforňanů opatření vítá, ukázal průzkum

Prezident Donald Trump navíc odvolal kontroverzní příkaz, který hrozil zahraničním studentům deportací. Trump chtěl původně dosáhnout toho, aby školy ukončily výuku na dálku. Zahraniční studenti tak můžou zůstat ve Spojených státech, i když budou učebny na podzim dál zavřené. Školy se návratu žáků často bojí.

Zatímco ty veřejné nadcházející semestr většinou zahájí výukou přes internet, někde chystají speciální boxy do lavic a často spustily kvůli nezbytnému dodržování vzdáleností celkovou rekonstrukci. „Ať už budou pokyny jakékoli, s tím, jak se situace mění, my jsme stále flexibilní,“ poznamenal ředitel kalifornské školy Luis Hayes.