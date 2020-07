Předseda slovenského parlamentu Kollár přečkal hlasování o svém odvolání

Opoziční poslanci v rozpravě k návrhu odvolat Kollára uvedli, že nynější koaliční politici po vytvoření nové vlády v názoru na plagiátorství otočili. „Šlo jim jen o to, aby byli ve vládě. Jejich slova je dohnala. Dnes se tu předvádí divadlo,“ řekl poslanec bývalé vládní strany Smer-sociálna demokracia Juraj Blanár.

K výzvám ke Kollárově demisi se nepřidal premiér Igor Matovič, jehož protikorupční hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) volby přesvědčivě vyhrálo. Matovič to zdůvodnil zájmem udržet koalici. Ještě jako opoziční politik přitom Matovič spolu s kolegy včetně Kollára požadoval rezignaci předchozího šéfa sněmovny Andreje Danka (Slovenská národná strana, SNS), který rovněž čelil kritice za opisování ve své rigorózní práci.

Za odvolání Kollára z čela sněmovny se při hlasování vyslovilo pouze pět poslanců. Ke schválení návrhu by ve 150členné sněmovně potřebný souhlas alespoň 76 zákonodárců. Strany SaS a Za ľudí uvedly, že jejich poslanci se hlasování nezúčastnili.

Kollár to odmítl a postup zmíněných koaličních partnerů přirovnal k vydírání. Tvrdil, že vysokoškolský titul získal v souladu se zákonem.

Kollárovo hnutí je v koalici druhé nejsilnější

Sme rodina, jež před posledními evropskými volbami spolupracovalo s nacionalistickými a protiimigračními stranami, je druhou nejsilnější formací Matovičovy koalice. Bez poslanců Kollárova hnutí by zbylé tři vládní strany měly ve sněmovně jen těsnou většinu tří hlasů.

Po Kollárově vstupu do vysoké politiky v roce 2016 slovenský tisk informoval o jeho někdejších kontaktech na přední členy bratislavského podsvětí. Do médií tehdy unikly také kopie dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, že se Kollár podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do Československa. Kollár nařčení z obchodování s drogami popřel. Na stránky bulvárních listů se Kollár dostal i kvůli tomu, že má více dětí s několika ženami. Podle tisku se Kollár v květnu stal otcem 11. dítěte.