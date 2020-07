V Izraeli denně přibývají stovky nakažených. Země se potýká s druhou vlnou epidemie

Narozdíl od Česka došlo v Izraeli k tomu, že se v květnu nárůst počtu nových případů téměř zastavil, v některých dnech to i méně než deset případů za 24 hodin. V poslední době ale čísla opět ryhle narůstají. Zpočátku se podle Borka mluvilo o tom, že je to daň za oživení ekonomiky, teď se však už hovoří o druhé vlně epidemie.

Zavádění dalších restriktivních opatření je podle Borka pro Izraelce velmi bolestné. Uvolněnější režim totiž v zemi platil od května a nyní se situace vrací tam, kde byla na jaře. Například v synagogách se může nově potkávat maximálně padesát lidí, což se nelíbí hlavně zástupcům ultraortodoxní náboženské strany.

Limit padesát osob platí momentálně také pro noční kluby nebo bary. „Restaurace jsou dány trochu stranou, tam se to bude ještě pár dní posuzovat, co se s nimi udělá. I tam by to mělo ohromný lidský a ekonomický dopad,“ upřesnil Borek.

Omezené svatby - velký problém pro Izraelce

Vláda dala limit také pro setkávání v domácnostech, kde se nyní může sejít maximálně dvacet příslušníků rodiny. Víc než padesát lidí ale nesmí ani do obřadních místností, což je podle Borka velký problém. Svatby v Izraeli se totiž běžně pořádají pro dvě stě nebo tři sta lidí. Zpravodaj však doplnil, že se stále nejedná o návrat k těm nejdrastičtějším opatřením, jaká v zemi platila v březnu nebo dubnu letošního roku.

Zatím se neví, co stojí za tak dramatickým nárůstem počtu nakažených. Borek však popsal situaci, kdy před několika týdny během natáčení narazil se štábem na přeplněné hotelové bazény nebo prostory uvnitř hotelů v letovisku Ejlat. „S tím, jak se v květnu nadechla ekonomika, tak se velice špatně vrací do té úrovně ostražitosti, kterou Izraelci měli,“ dodal.

V Palestině fungují jenom lékárny a potraviny

Podobný vývoj pandemie je aktuálně také v Palestině, kde bylo v dubnu nebo květnu jenom minimum nakažených. Palestinská území zaznamenávala přírůstky v jednotkách případů. Tamní úřady navíc evidují jenom 11 úmrtí v souvislosti s covidem-19. „Mohou se však vznášet otazníky nad tím, jak je to evidováno,“ upozornil zpravodaj ČT.