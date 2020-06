Izrael zatím neplánuje otevřít hranice. Zvažuje se jen možnost cestovat do letoviska Ejlat

Izrael postupně uvolňuje restrikce zavedené v souvislosti s pandemií koronaviru. Hranice pro cizince však nadále zůstávají zavřené a izolace tvrdě dopadá na místní cestovní ruch. Premiér Benjamin Netanjahu proto v týdnu připustil, že by se do srpna mohly hranice otevřít. Jako první by mohli přijet turisté z Řecka a Kypru. Izrael musel v červnu pozastavit rozvolňování opatření, protože v zemi opět rychle přibývalo nemocných.