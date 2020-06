Potřebujeme ráznou odpověď, EU podobné krizi dosud nečelila, řekla Merkelová k fondu na obnovu ekonomiky

Merkelová s Macronem přišli už v květnu s návrhem na vytvoření evropského programu v rozsahu 500 miliard eur (13,8 bilionu korun) na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem. Na ten pak navázala Evropská komise, která počítá s částkou 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), z níž by 500 miliard byla přímá podpora a 250 miliard půjčky.

Peníze by si podle plánů jednorázově půjčila Evropská komise a evropské země by je až do roku 2058 splácely ze společného rozpočtu. Návrhy mají podporu covidem-19 nejzasaženějších zemí Itálie a Španělska, kterým má připadnout více než třetina celkového balíku. Proti nim se naopak staví Rakousko, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko, označované jako „šetřivá čtyřka“.

„Věříme, že najdeme shodu, i když cesta je ještě dlouhá,“ podotkla Merkelová k summitu plánovanému na 17. a 18. července, na němž se představitelé evropských zemí po delší odmlce znovu setkají tváří v tvář.

Rázná odpověď na krizi je podle dlouholeté šéfky německé vlády nutná, protože EU čelí ekonomické výzvě, kterou nejméně desítky let – možná ale vůbec nikdy – nezažila.