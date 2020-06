Platilo Rusko Talibanu za útoky na Američany a jejich spojence? Kongres žádá vysvětlení

Američané stejně jako jejich koaliční spojenci včetně Čechů byli v Afghánistánu často terčem útoků. Podle deníku The New York Times byl Taliban vloni ještě urputnější, protože ho poháněly finanční odměny z Ruska. Americká média se odkazují na zdroje z amerických tajných služeb a podobné podezření mají i Britové.

„Je naprosto nepřijatelné, aby byl jeden z dalších členů Rady bezpečnosti OSN přistižen, jak cvičí a zásobuje zbraněmi milice, které brání mírovému řešení tohoto desítky let starého konfliktu,“ říká předseda bezpečnostního výboru dolní komory britského parlamentu Tobias Ellwood.

Britové se domnívají, že za údajnými výplatami Talibanu za každého mrtvého koaličního vojáka stála stejná skupina ruské vojenské tajné služby GRU jako za otravou přeběhlého agenta Sergeje Skripala v Salisbury před dvěma lety.

Kreml i Taliban vše popírají

Kreml vše označuje za nesmysl. „Pokud jsou americké speciální služby stále ještě podřízené americkému prezidentovi, navrhuji, abyste se zaměřili na prohlášení prezidenta Trumpa,“ reagoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Vedle Rusů informace deníku The New York Times popřel i Taliban, který to označil za pokus povstalce očernit. Radikální hnutí trvá na tom, že neudržuje vztahy s žádnými zpravodajskými službami.