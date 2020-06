Rusko na půdě OSN kritizovalo Česko, Polsko a Pobaltí za „kampaň historického revizionismu“

„Zvláště pozoruhodné je to, co se děje v Pobaltí, v Česku a v Polsku,“ prohlásila Sukačovová. „Pravidelné srazy veteránů jednotek SS a jejich přívrženců, budování fašistických památníků, odstraňování památníků osvoboditelů, hanobení hřbitovů sovětských vojáků – to vše se odehrává za souhlasu či shovívavosti oficiálních představitelů,“ uvedla.

Podle ruské představitelky 75 let po skončení druhé světové války je také vyhrocen problém rasismu a jeho moderních podob, včetně neonacismu. Na Ukrajině byl „agresivní nacionalismus“ povýšen „na státní ideologii“, poznamenala Sukačovová.

Výbor OSN pro lidská práva, který zasedá v Ženevě od 15. do 19. června, sdružuje 47 zemí volených na tři roky Valným shromážděním světové organizace. V současné době jsou mezi členy výboru mimo jiné Česko, Polsko či Ukrajina.