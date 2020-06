Pitva potvrdila, že Afroameričan Brooks zemřel po dvou střelách do zad

Američan tmavé pleti Rayshard Brooks zemřel na následky dvou střel do zad, jež mu poškodily orgány a způsobily mu velké ztráty krve. Podle agentury Reuters to uvádí zpráva koronera z okresu Fulton u Atlanty, kde byl Brooks zastřelen při zatýkání dvěma bělošskými policisty. Jeho úmrtí posílilo protesty proti policejní brutalitě, které vypukly před necelými třemi týdny po smrti George Floyda a od té doby se rozšířily do mnoha světových zemí.