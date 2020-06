Pandemie ukázala úroveň digitální výuky v německých školách. Podle rodičů je podprůměrná

V Německu se s uvolňováním protipandemických opatření v minulých týdnech otevřely školy, zpravidla ale jen v omezeném režimu. Například ve spolkové zemi Berlín se školy vrátí po karanténě do běžného provozu až se začátkem nového školního roku. A to přesto, že rodiče požadovali rychlejší návrat dětí do lavic. Mnozí si navíc stěžují na absenci on-line výuky.