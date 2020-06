V Sao Paulu se omezeně otevřely obchody. V Bombaji slouží nemocným i planetárium

Britská vláda sestavila skupinu, která má pomoci obnově činnosti oborů zajišťujících aktivity ve volném čase a zábavě, avšak byla kritizována za to, že v ní nejsou zástupci hudební branže.

Na obnovu kulturních akcí jako divadelních představení nebo koncertů v Británii dojde při uvolňování zákazů až později. Mnoho uměleckých organizací žije z rezerv a bez pomoci mnohým hrozí zánik, píše The Guardian.

Dva významní britští dirigenti Simon Rattle a Mark Elder upozornili na „zničující“ situaci panující v klasické hudbě v důsledku pandemie koronaviru. Některé orchestry ve Spojeném království podle nich nemusí krizi přežít. Ve svém dopise, který zveřejnil list The Guardian, vyzvali vládu, aby vyjasnila podmínky, za jakých budou moci hudebníci znovu hrát.

Expert: USA mohou mít v září 200 tisíc mrtvých

Expert Ashish Jha z Harvardovy univerzity v rozhovoru s televizní stanicí CNN varoval, že pokud Spojené státy nepřistoupí k nějaké „drastické akci“, obětí v souvislosti s koronavirem bude v zemi i nadále přibývat.

„I když nebude stoupat počet případů a my všechno necháme tak, jak je, dá se očekávat, že někdy během září dosáhneme 200 tisíc úmrtí,“ uvedl Jha. „A to jsme teprve u září a pandemie v září určitě neskončí,“ dodal s tím, že „má opravdu velké obavy ohledně toho, co se bude dít v příštích týdnech a měsících“.

Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se koronavirus v USA potvrdil již u více než dvou milionů lidí. Téměř 113 tisíc nemocných zemřelo.