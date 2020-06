V Mexiku začali vyšetřovat případ lékařů, kteří vydávali kvůli koronaviru upravené úmrtní listy. V Brazílii přibylo opět přes 30 tisíc případů

„Epidemie v Latinské Americe se vyvíjí velice znepokojivě,“ řekla v pátek v Ženevě mluvčí WHO Margaret Harrisová. Bolsonaro naproti tomu opakovaně bagatelizuje nebezpečí, jaké koronavirus představuje. V úterý prohlásil, že „smrt je osudem všech“, předtím o covidu-19 mluvil jako o „chřipečce“.

Brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro nicméně v pátek pohrozil, že země opustí Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), když se nepřestane chovat jako „politická organizace“. WHO předtím varovala, že pokud chce nějaká země uvolňovat karanténní opatření, musí mít jistotu, že se jí podařilo postup epidemie zpomalit. Bolsonaro je ale zastáncem rychlejšího uvolňování restrikcí v zájmu minimalizace ekonomických škod.

Co do počtu infikovaných i úmrtí jsou Spojené státy suverénně nejpostiženější zemí na světě. Vrchol epidemie mají USA ale zřejmě už za sebou, protože ještě v polovině dubna hlásily úřady denně i více než tři tisíce obětí. Nyní do statistiky úmrtí přibývá každý den kolem tisícovky jmen.

V přepočtu na obyvatele ale má více obětí než USA řada evropských zemí včetně Itálie, Francie či Španělska. Na celém světě zemřelo podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) téměř 395 tisíc lidí, kteří onemocněli chorobou covid-19. Potvrzených případů nákazy je celosvětově už více než 6,7 milionu.