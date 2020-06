Turecké děti a senioři mohou opět ven. Vláda mírní restrikce ohledně vycházení

V Turecku přestal platit zákaz vycházení pro děti a seniory. Společně s plány na oživení hospodářství po koronavirové krizi to tento týden oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zákaz vycházení pro všechny mladší 18 let, který v zemi platil přes dva měsíce, byl zrušen pod podmínkou, že malé děti budou ven vycházet v doprovodu rodičů. Lidé starší 65 let zase mohou vycházet ven mezi desátou ranní a osmou večerní.