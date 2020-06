Likvidaci ropné havárie zaplatí Norilsk Nickel. Putin kritizoval pozdní reakci

Vyčištění oblasti postižené únikem ropného paliva do řeky v polárním městě Norilsk zaplatí podnik Norilsk Nickel. Oznámil to v pátek jeho šéf Vladimir Potanin, který odhadl náklady na deset miliard rublů (3,4 miliardy korun). Z nádrže norilské elektrárny a teplárny uniklo 29. května do říčního systému asi 15 tisíc tun paliva a dalších šest tisíc tun do podloží.